İHA
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Y.G. idaresindeki motosiklet, ara yoldan çıkan ticari araca çarptı.
Çarpmanın etkisi ile motosiklet araca ok gibi saplanırken motosiklet sürücüsü ise takla atarak yere düştü.
Motosiklet sürücüsü yere düştükten hemen sonra olayın şoku ile ayağa kalkarak yürümeye başladı.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
El bileğinde kırık olduğu tespit edilen motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaşananlar kamerada
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Motosikletin araca çarpması ve sürücüsünün takla atarak yere düşüp ayağa kalkması kameraya yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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