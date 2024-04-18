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Aydın'da motosiklet ticari araca ok gibi saplandı

Aydın'da motosiklet ticari araca ok gibi saplandı Aydın'da motosiklet, ara yoldan çıkan ticari araca çarptı. Takla atıp yere düşen motosiklet sürücüsü kazanın şoku ile hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürürken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.