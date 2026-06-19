Netanyahu kabine üyelerinin Trump eleştirilerini yatıştırmaya çalıştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray ile ilişkilerdeki gerilimi azaltmak amacıyla mesajlar verdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Netanyahu'nun ABD-İran mutabakatı ve ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştiriler içeren İsrailli bakanların sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklamalarda bulunarak söz konusu ifadelerin kendi yaklaşımını yansıtmadığını anlatmaya çalıştığı belirtildi.

Netanyahu'nun daha önce aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in açıklamaları karşısında 'kararları kendisinin verdiğini' vurguladığı hatırlatılan haberde Trump'a yönelik eleştirilerin bu kez doğrudan Trump'ı hedef alması nedeniyle durumun daha hassas hale geldiği ifade edildi.

ABD'DEN TEPKİ GELDİ

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsrailli bazı kabine üyelerinin Trump'a yönelik eleştirilerine tepki gösterdiği ve İsrail'in ABD desteğini dikkate alması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunduğu aktarıldı.

Vance, İsrail'in savunması için kullanılan silahların önemli bölümünün ABD tarafından sağlandığını belirterek İsrail'de 'sorunun Donald Trump olduğunu düşünenlerin' mevcut durumu görmesi gerektiğini söylemişti.