Aydın'da otobüsle çarpışan otomobildeki 4 kişi can verdi

AA & Ensonhaber
Aydın'ın Didim ilçesi Söke kara yolunda Erdinç Atılgan'ın (54) kullandığı otomobil, A.I. yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Çarpışma sonrası şarampole devrilen otomobildeki sürücü ile S.A. (43), A.S. (44) ve Y.S. (44) hayatını kaybetti.
Refüje çıkan otobüsteki yolculardan 3'ü ise hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Otobüsteki yolcular tahliye edildi
Otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Otobüsteki yolcular ise başka bir araçla bölgeden tahliye edildi.
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