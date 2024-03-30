Aydın'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü Nazilli ilçesinde otomobille motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Rıfat Emre Hazan hayatını kaybetti.

DHA

Saat 01.30 sıralarında Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı İstikbal Mahallesi Nazilli-Dallıca eski yolu Sultan Konakları yakınında, Dallıca Mahallesi’nden Evranlı Mezarlığı yönüne giden Rıfat Emre Hazan(22) yönetimindeki 09 AJE 107 plakalı motosiklet, Ordu Caddesi’nden gelen ve dönüş yapmak isteyen Y.Ü. yönetimindeki 09 AGK 022 plakalı otomobille çarpıştı.

Ağır yaralı motosiklet sürücüsü genç kurtarılamadı

Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hazan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rıfat Emre Hazan'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldığı öğrenildi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Y.Ü., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)