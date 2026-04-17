Rizesporlu Ali Sowe'dan Fenerbahçe'ye 5. gol

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Karadeniz ekibinde Ali Sowe, takımını öne geçiren golü kaydetti.

Müsabakanın 47. dakikasında sol kanattan gelişen atakta cezası sahası içinde topla buluşan Ali Sowe, yaptığı tek vuruşla topu filelerle buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

EN ÇOK FENERBAHÇE'YE ATTI

Rizespor'un Gambiyalı golcüsü Sowe, Türkiye kariyerinde sarı lacivertlilere beşinci golünü attı.

Son üç maçta dördüncü kez Fenerbahçe'nin ağlarını sarsan Sowe'un, deplasmanda en çok gol kaydettiği takım Fenerbahçe oldu.