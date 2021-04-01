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    Aydın'da pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları

    Bastonlu sapığın, alışveriş yapan kadınları hedef aldığı o anlar kendisini fark eden vatandaş tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 01.04.2021 - 10:00
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    Aydın'da pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları

    Aydın’ın en büyük ilçelerinden Söke’de kurulan Çarşamba pazarında, herkesi şaşırtan ilginç ve bir o kadar da çirkin olay yaşandı.

    75-80 yaşlarındaki elinde bastonu ile yürüyen bir adam, alışveriş telaşında olan kadınları çeşitli şekillerde taciz etti.

    ÖNÜNE GELENİ TACİZ ETTİ

    Durumu fark eden bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sosyal medyada da yayınlanan görüntüler izleyenlerden büyük tepki gördü.

    Henüz kimliği belli olmayan yaşlı şahsın yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.

    Aydın'da pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları

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