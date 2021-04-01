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- Aydın'da pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları
Aydın'da pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları
Bastonlu sapığın, alışveriş yapan kadınları hedef aldığı o anlar kendisini fark eden vatandaş tarafından görüntülendi.
- İHA
- 01.04.2021 - 10:00
Aydın’ın en büyük ilçelerinden Söke’de kurulan Çarşamba pazarında, herkesi şaşırtan ilginç ve bir o kadar da çirkin olay yaşandı.
75-80 yaşlarındaki elinde bastonu ile yürüyen bir adam, alışveriş telaşında olan kadınları çeşitli şekillerde taciz etti.
ÖNÜNE GELENİ TACİZ ETTİ
Durumu fark eden bir vatandaş ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sosyal medyada da yayınlanan görüntüler izleyenlerden büyük tepki gördü.
Henüz kimliği belli olmayan yaşlı şahsın yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.