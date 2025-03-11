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Aydın'da polise saldıran şüphelinin yakınlarından tepki çeken açıklama

Aydın'da polise saldıran şüphelinin yakınlarından tepki çeken açıklama Güreş festivalinde çıkan kavgaya müdahale eden trafik polisine saldıran O.Ç. isimli şahsın yakınları, gazetecilerin "Pişman mısın" sorusuna "Ne yaptı da pişman olacak" sözleri ile yanıt verdi.