Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 23 Şubat'ta deve güreşi festivali düzenlendi.
Festivalde bir grup arasında kavga çıktı.
Olayda, tarafları ayırmak için müdahale eden trafik polisine O.Ç. isimli şahıs saldırmıştı.
SALDIRI ANLARI KAYDA ALINDI
Olayın ardından saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan saldırı vatandaşların tepkisini toplarken, saldırgan hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.
Yapılan soruşturma çerçevesinde şüpheli O.Ç.'nin jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
O.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
"NE YAPTI DA PİŞMAN OLACAK"
Şüpheli O.Ç.’nin adliyeye sevki sırasında gazetecilerin "Pişman mısın" sorusuna şüpheli yakınlarının "Ne yaptı da pişman olacak" sözleri dikkatlerden kaçmadı.
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