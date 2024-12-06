Aydın'da suç makinesi abla ve erkek kardeşi yakalandı

DHA

Aydın'da Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçede hırsızlık olaylarına karşı yapılan çalışmalarda Türkiye genelinde birçok ilde hırsızlıktan aranan abla Kadriye Özhan (32) ve kardeşi Emre Özhan'nın (30) Yeşil Mahalle'de bir evde saklandığı bilgisine ulaştı.

İki kardeşin saklandığı eve operasyon düzenlendi.

SUÇ MAKİNESİ KARDEŞLER

Operasyonda çeşitli illerdeki toplam 86 olayla ilgili konut dokunulmazlığını ihlal etme ve bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçlarından 73 yıl 97 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kadriye Özhan ile hükümlü ve tutuklunun kaçması, kasten yaralama ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suçlarından 11 yıl 1 ay hapis cezası olan kardeşi Emre Özhan yakalandı.

Abla ve erkek kardeşi polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.