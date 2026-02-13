Aydın'da terör örgütü propagandasına karşı başarılı operasyon

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Terörle mücadele yurt genelinde aralıksız devam ediyor.

Aydın'da terör propagandası yapan 5 şahıs yakalandı.

5 ŞÜPHELİYE YÖNELİK EŞ ZAMANLI BASKIN DÜZENLENDİ

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı yollarla ülkemize giriş yaptıkları ve sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 5 şüpheliye yönelik, 12 Şubat 2026 günü Sultanhisar, Nazilli, Çine ve Efeler ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

YAPILAN ARAMALARDA DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konuldu.

Operasyon kapsamında yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.