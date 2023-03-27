Aydın'da vadinin bir bölümüne hafriyat döken şahıslar suçüstü yakalandı Doğal yaşamın korunması adına gerçekleştirilen faaliyet kapsamında Atanaj Deresi mevkiinin bir bölümüne gizlice hafriyat dolduran şahıslar hakkında idari işlem başlatıldı.

İHA

Aydın'da doğal hayatın korunması için çalışmalar sürüyor.

Aydın'ın Didim ilçesi Denizköy Mahallesi’nde bulunan Atanaj Deresi mevkiinin bir bölümünün hafriyat ile gizlice doldurulduğunun belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Hafriyat dökerken yakalandılar

Fail tespiti için yapılan çalışmada hafriyat döküm alanı dışındaki alanlara değişik zamanlarda döküm için izni olmayan 5 kamyon-iş makinesi araç sürücüsü, araçlarıyla döküm yaptıkları sırada suçüstü yakalandı.

2 hafriyat firmalarına ait kamyonlara gereği yapılmak üzere ilgili kamu kurumuna bilgi verilerek idari işlem başlatıldı.