Aydın'da yan bakma meselesinden kavga çıktı: 1 kişi gözaltına alındı Yan baktın kavgasında yanındaki bıçakla vatandaşı yaralayan şahıs, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, hastanede tedavi gören yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İHA

Aydın'da yan baktın kavgasında kan aktı...

Efeler ilçesi Batı Gazi Bulvarı üzerinde bulunan bir kahvehanede oturan adam ile o esnada kaldırımda yürüyen 2 genç arasında 'ne baktın' tartışması yaşandı.

Bıçaklayıp kaçtı

Kısa sürede büyüyen tartışmada gençlerden S.E. isimli genç, yanındaki bıçağı çekerek adamı sol bacağından bıçakladı.

Adam kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Bölgedeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı adam hastaneye kaldırıldı

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri, şüphelinin bulunması için bölgedeki güvenlik kameralarını inceledi ve görgü tanıklarının ifadesini aldı.

Gözaltına alındı

Polis ekiplerince yapılan araştırma sonucunda şüpheli S.E., kısa sürede kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Sol bacağından bıçaklanan yaralının ise hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)