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    Aydın'da yangın izleyen meraklı komşular dumandan zehirlendi

    Kuşadası ilçesinde mutfakta çıkan küçük çaplı yangın paniğe neden oldu. Çıkan dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 08.12.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 09:53
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    Aydın'da yangın izleyen meraklı komşular dumandan zehirlendi

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi İkiçeşmelik Mahallesi'nde bir apartmanın ikinci katındaki dairenin mutfak kısmından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

    ÜST KATTAN İZLERKEN ZEHİRLENDİLER

    Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını büyümeden önlerken, üst katta oturan 3 kişinin yangını izlediği esnada dumandan etkilendiği öğrenildi.

    Alevlerin mutfakta ocaktan çıktığı öğrenilirken polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Aydın'da yangın izleyen meraklı komşular dumandan zehirlendi VİDEO


    Aydın da yangın izleyen meraklı komşular dumandan zehirlendi #1

    Aydın da yangın izleyen meraklı komşular dumandan zehirlendi #2

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