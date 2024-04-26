Hasadı başladı: Her sabah yaprağını kaynatıp içen, hastalık yüzü görmüyor Mersin'in bereketli topraklarında, Malta eriği hasadı başladı! Yenidünya bahçelerinden toplanan bu lezzetli meyveler, sadece tatlarıyla değil, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Ancak yaprakları bir başka! Kaynatıp içince bakın neler oluyor.

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Baharın müjdecisi, tatlılığıyla büyüleyen, faydalarıyla şaşırtan yeni dünya, sofralarımıza renk ve şifa katıyor.

Düzenli olarak yeni dünya tüketmek, soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlara karşı korunmanıza yardımcı oluyor.

Ayrıca içeriğinde bulunan A ve C vitaminleri sayesinde cildin yenilenmesine ve genç kalmasına yardımcı oluyor.

Sinirlilik ve uykusuzluk gibi stres belirtileriniz varsa, malta eriği bu sorunlara da birebir. Ancak yaprakları, şifasını ikiye katlıyor.

Her sabah malta eriği yapraklarını kaynatıp içmek bakın ne işe yarıyor...

Her sabah bir bardak içerseniz...

Malta eriğinin yaprakları sabahları aç karnına düzenli bir şekilde kaynatılıp içilirse, astım ve solunum gibi sağlık sorunlarını önlüyor.

Ayrıca doğal bir balgam söktürücüdür. Özellikle sigara içenler ve geçmeyen öksürükler, bu çay sayesinde son bulacak.

Malta ağacı yaprağı, ishalin kesilmesine yardımcı olan bir madde içerir. Bu nedenle düzenli olarak tüketildiğinde ishali de kontrol altına alabilirsiniz.