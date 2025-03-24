Aydın'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 32 yaralı
AA

Aydın'dan Antalya istikametine seyreden yolcu otobüsü sürücüsü G.D., Kuyucak ilçesi Yamalak mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otoyolda sürüklenen yolcu otobüsü, şarampole devrildi.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TEKER İLE SU KANALI ARASINDA SIKIŞIP ÖLDÜ

Kazada Umut Ergül (27) isimli yolcunun, otobüs tekerleği ile su kanalı arasında sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi.

32 YARALI

Kazada, 2'si personel 30'u yolcu toplam 32 kişi ise yaralandı.

Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

4 YARALININ DURUMU AĞIR

Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Büşra Yıldız
Muhabir