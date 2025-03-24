Aydın'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 32 yaralı

AA
Aydın'dan Antalya istikametine seyreden yolcu otobüsü sürücüsü G.D., Kuyucak ilçesi Yamalak mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Otoyolda sürüklenen yolcu otobüsü, şarampole devrildi.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TEKER İLE SU KANALI ARASINDA SIKIŞIP ÖLDÜ
Kazada Umut Ergül (27) isimli yolcunun, otobüs tekerleği ile su kanalı arasında sıkışarak hayatını kaybettiği belirlendi.
32 YARALI
Kazada, 2'si personel 30'u yolcu toplam 32 kişi ise yaralandı.
Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
4 YARALININ DURUMU AĞIR
Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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