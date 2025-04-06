Aydın'ta tır minibüsü ezdi: 1 ölü

DHA

Aydın'da Germencik'ten yola çıkarak kent merkezine doğru ilerleyen tır sürücüsü M.D., Aydın-İzmir Otoyolu'nun Germencik ilçesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan tır, arıza nedeniyle yolun sağ şeridinde bekleyen 35 BVB 444 plakalı kapalı kasa minibüse çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Kontrolde, minibüsün sürücüsü Berkan Akın’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

1 yıllık evli olan ve konfeksiyon dükkanı işleten uğraşan Berkan Akın'ın cenazesi, otopsi için Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

TIR şoförü M.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.