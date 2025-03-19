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Haber Merkezi

ATV'ye yayınlanan Esra Erol programında skandal anlar kayda geçti..

Olayda, Yeşim'in kocası Onur canlı yayında 'babalık testi' istediğini açıkladı.

Bunun üzerine eşi duruma tepki gösterdi.

'BABALIK TESTİ' TALEBİNE SİNİRLENDİ

'Babalık testi' talebi üzerine sinirlenen Yeşim, namusuna laf atıldığını belirterek, karşılık vermek isteyen eşine "Kes sesini" diyerek yanıtta bulundu.

"ÇOCUK BENDEN DEĞİL DEMEYE GETİRİYORSUN, SEN NASIL BİR İNSANSIN YA?"

Yeşim devamında şu sözleri sarf etti:

Diyorsun ki, çocuk benden değil demeye getiriyorsun, Sen nasıl bir insansın ya? Çocuk bundan çıktığı zaman maddi manevi tazminat davası istiyorum.

"O ZAMAN KORUNSAYDINIZ BEYEFENDİ"

Yeşim'in ifadeleri üzerine konuşan Onur'un "Ben emin olmak istiyorum. Ben ilk başta da dedim benden çocuk mocuk düşünme" şeklindeki sözleri bu defa da Esra Erol'u sinirlendirdi.

Onur'un sözlerine "O zaman korunsaydınız beyefendi" ifadeleri ile tepki gösterdi.