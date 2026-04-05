İran: ABD'nin pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı ve İran'ın misillemlerle cevap verdiği saldırılarda bir ay geride kaldı.

Karşılıklı saldırılar sürerken İran, ABD'nin F-15 uçağını hedef alarak düşürmüştü.

Söz konusu saldırıda 1 pilot sağ kurtarılmış, diğerini arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiği bildirilmişti.

ABD 'İKİNCİ PİLOTU DA KUTARDIK' DEDİ

ABD, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında ABD ve İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanırken Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurdu.

İRAN ABD'NİN AÇIKLAMASINI REDETTİ

İran basınının, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'na dayandırdığı haberine göre Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıkları yönündeki açıklamasını reddetti.

Zülfikari, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." ifadesini kullandı.

"UÇAKLAR ALEV İÇİNDE YANIYOR"

ABD'ye ait iki Black Hawk helikopteri ile bir C-130 askeri nakliye uçağının da İsfahan'ın güneyinde İran tarafından vurulduğunu iddia eden Zülfikari, "Uçaklar alevler içinde yanıyor." dedi.

İRAN UÇAK ENKAZLARINI PAYLAŞTI

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun (IRGC) resmi internet sitesi Sepah News tarafından 5 Nisan 2026’da paylaşılan fotoğraflarda, İran’ın merkezinde düşen uçakların enkazı ve kalıntılarını görülüyor.

İRAN ABD'NİN İKİ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜ

ABD medyası ve İran medyası 3 Nisan'da ABD'nin iki uçağının düştüğünü duyurdu.

Sabah saatlerinde ikinci bir savaş uçağının vurulduğunu duyuran İran ordusu enkaz görselleri paylaştı.

1 PİLOT SAĞ KURTULDU

Ardından ABD medyası da ABD’ye ait bir F-15 savaş uçağı vurularak düşürüldüğünü, pilotların birinin sağ kurtulduğunu diğeri için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü yazdı.

İKİNCİ UÇAK HÜRMÜZ'DE VURULDU

Bunun da ardından Amerikan basını F-15 uçağıyla aynı anlarda Hürmüz Boğazı yakınlarında ikinci bir ABD savaş uçağının (A-10) vurulduğunu paylaştı.

Haberlerde pilotunun uçağı Kuveyt hava sahasına yönlendirdiği ve atlayarak kurtulduğu belirtildi.

TRUMP: İKİNCİ PİLOTU DA KURTARDIK

Trump, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'da cuma günü düşürülen ABD'ye ait F-15E savaş uçağının ikinci pilotunun da kurtarıldığını bildirdi.

"ONU YAKALADIK, KENDİSİ GÜVENDE"

ABD ordusunun "ülke tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından birini" gerçekleştirdiğini belirten Trump, "Onu yakaladık. Size bildirmekten mutluluk duyduğum şey şu ki kendisi artık güvende ve sağlam." ifadesini kullandı.