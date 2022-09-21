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    Bağcılar’da 2 kişi, bir çuval bonzaiyi motosikletle taşırken yakalandı

    Plakasız motosikletle bir çuval bonzai taşıyan 2 şüpheli, polis takibi sonucunda yakalandı. Çuvalın içinden, 20 kilo 80 gram bonzai çıktı.
    • 21.09.2022 - 10:34
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 11:21
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    Bağcılar’da 2 kişi, bir çuval bonzaiyi motosikletle taşırken yakalandı

    İstanbul’un Bağcılar ilçesinde, plakasız bir motosiklette 2 kişinin çuval taşıdığını fark eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya müdahale etti.

    Dur ihtarına uymayan şahıslar kaçmaya başlayınca kovalamaca başladı. Yapılan takibe, motosikletli polisler de destek verdi.

    Çuvalla birlikte kaçmaya çalıştı

    DHA’nın haberine göre; şüphelilerden E.I. yanındaki çuvalla birlikte yakalandı. Motosiklet sürücüsü U.T.C. ise kaçmaya çalıştı.

    Polis, U.T.C.'yi de kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Çuvalın içinde 20 kilo 800 gram bonzai çıktı.

    Olay anları kamerada

    Şüphelilerin üzerinden ise 1.255 lira nakit para ve 2 cep telefonu ele geçirildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin kaçışı ve polis ekiplerinin 2 kişiyi yakaladığı anlar yer aldı.

    Bağcılar’da 2 kişi, bir çuval bonzaiyi motosikletle taşırken yakalandı ViDEO

    Bağcılar’da 2 kişi, bir çuval bonzaiyi motosikletle taşırken yakalandı #1

    Bağcılar’da 2 kişi, bir çuval bonzaiyi motosikletle taşırken yakalandı #2

    Bağcılar’da 2 kişi, bir çuval bonzaiyi motosikletle taşırken yakalandı #3

    Bağcılar’da 2 kişi, bir çuval bonzaiyi motosikletle taşırken yakalandı #4


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