Bağcılar'da 5 araç birbirine girdi

İHA
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Batışehir yolunda bu sabah 5 araç zincirleme kazaya karıştı. Bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 kişi yaralandı
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi hastaneye sevk etti. Araçların çekici ile yoldan çekilmesinin ardından trafik normale dönerken polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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