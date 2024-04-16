Bağcılar'da 5 araç birbirine girdi İstanbul Bağcılar'da bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 5 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İHA

İstanbul'un Bağcılar ilçesi Batışehir yolunda bu sabah 5 araç zincirleme kazaya karıştı. Bir sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

3 kişi yaralandı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri, yaralanan 3 kişiyi hastaneye sevk etti. Araçların çekici ile yoldan çekilmesinin ardından trafik normale dönerken polis ekipleri kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)