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    Bahçelievler'de cezalara itiraz edenlere, ihlalleri izlettirildi

    Yaya geçidinde öncelik kuralına dikkat etmeyerek cezaya tabi tutulan sürücüler arasında itirazda bulunanlara, ihlal yaptıkları anlar gösterildi.
    • DHA
    • 15.11.2021 - 16:23
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 16:51
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    Bahçelievler'de cezalara itiraz edenlere, ihlalleri izlettirildi

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Bahçelievler'de yaya geçidi denetimi gerçekleştirdi.

    Yenibosna mevkiinde yapılan denetimde, yaya geçidinde yayalara yol vermeyen sürücüler, polis ekipleri tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

    6 SÜRÜCÜYE CEZA YAZILDI

    Tespit edilen sürücüler, uygulama noktasında durduruldu.  Yaya geçidinde yayalara yol vermeyen toplam 6 sürücüye, ayrı ayrı 652 lira ceza kesildi.

    İTİRAZ EDEN SÜRÜCÜLERE GÖRÜNTÜLER İZLETTİRİLDİ

    Öte yandan sürücülerin yaya geçidinde, yayalara yol vermedikleri anlar da kameralara yansıdı. Cezaya itiraz eden sürücülere, yaya geçidinde yol vermedikleri görüntüler, polis ekipleri tarafından izlettirildi.

    Bahçelievler'de cezalara itiraz edenlere, ihlalleri izlettirildi VİDEO

    Bahçelievler de cezalara itiraz edenlere, ihlalleri izlettirildi #1

    Bahçelievler de cezalara itiraz edenlere, ihlalleri izlettirildi #2

    Bahçelievler de cezalara itiraz edenlere, ihlalleri izlettirildi #3

    Bahçelievler de cezalara itiraz edenlere, ihlalleri izlettirildi #4

    Bahçelievler de cezalara itiraz edenlere, ihlalleri izlettirildi #5

    Bahçelievler de cezalara itiraz edenlere, ihlalleri izlettirildi #6

    Bahçelievler de cezalara itiraz edenlere, ihlalleri izlettirildi #7

    Bahçelievler de cezalara itiraz edenlere, ihlalleri izlettirildi #8

    Bahçelievler de cezalara itiraz edenlere, ihlalleri izlettirildi #9

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