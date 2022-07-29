Bahçelievler'de ölü doğan bebeğini çöpe atan kadının ifadesi

Tecavüze uğradığı ilişkiden hamile kalan kadın, ailesinden sakladığı bebeği banyoda doğurduktan sonra çöp konteynerine attı. Cani anne ifadesinde, 'Korktum, panikle poşete koydum' dedi.

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran bir olay yaşandı.

Tecavüze uğradığını idda eden V.S.K isimli kadın, 2021 yılının Kasım ayında tanıştığı O.U. isimli şahsın Bayrampaşa'daki evinde rızası dışında birlikte olduktan sonra hamile kaldığını, konuyu doğum olayının gerçekleştiği güne kadar ailesinden gizlediğini öne sürdü.

Olayı ailesinden gizli tutan kadın, bebeğini banyoda doğurarak bir poşete koydu ve çöpe attı.

Çıkan kamera görüntüleri sonrası tutuklanan kadın, 1 gün önce ailesinden gizli bir şekilde banyoda doğum yaptığını ve ölü doğduğunu iddia ettiği bebeğini gece 01.00 sıralarında çöp poşeti içerisinde çöp konteynerına bıraktığını itiraf etmişti.

"Panikleyip poşete koydum"

Şüpheli V.S.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği’nde verdiği ifadesinde, “Ben öldürmedim, kendisi ölü doğdu. Nefes almıyordu, nefes alıp kendine gelmesini bekledim ancak kendine gelmedi. Ben de o şekilde görünce korktum. Çok ince bir bebekti, panikleyip poşete koydum.” dedi.

"Şok içinde"

Şüphelinin avukatı ise müvekkilinin tecavüze uğradığını onun şokunu atlatmadan hamile olduğunu öğrendiğini savunarak “Ailesine söyleyemedi. Şok içindedir, doğum sonrası oluşacak sağlık sorunları nedeni ile öncelikle serbest bırakılmasını aksi halde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep ederiz.” dedi.

İstanbul'da ölü doğan bebeğini çöpe attı iddiası VİDEO ARŞİV



Cani anne, cezaevine gönderildi

V.S.K., Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme’ suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini haklı kılan deliller bulunması nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayın detayları

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, V.S.K.’nın söylediği saatte elindeki bir poşeti çöp konteynerına bıraktığını tespit etmişti.

Bebeğin cesedi bulunamadı

Araştırmasını sürdüren polis ekipleri, ölü doğduğu iddia edilen bebeği bırakıldığı yerden aldığı değerlendirilen çöp kamyonunun boşaltım yaptığı atık merkezini de belirlemişti. Atık merkezinde yapılan aramalarda, herhangi bir bebek cesedine ulaşılamamıştı.

Çalışmaların devamında V.S.K.’nın ‘cinsel saldırı’ iddiası üzerine O.U. isimli şüpheli şahıs, Bayrampaşa'da yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Cezaevine gönderildi

O.U. ‘cinsel saldırı’ suçundan hakkında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakılırken, V.S.K. ise ‘kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.