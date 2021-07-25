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    Bahçelievler’de telefon çalmaya çalışan hırsıza dayak

    Bir kadının cep telefonunu çalma girişiminde bulunan hırsız, mahalleli tarafından yakalanarak darbedildi. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 25.07.2021 - 09:51
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    Bahçelievler’de telefon çalmaya çalışan hırsıza dayak

    İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde dolaşan yabancı uyruklu bir şahıs, yolda yürüyen kadının cep telefonunu gözüne kestirdi.

    Durumu fark eden kadın bağırınca, mahalleli hırsızın peşine düştü.

    HIRSIZA MEYDAN DAYAĞI

    Dükkanların arasında yakalanan hırsız önce tekme tokat dayak yedi, daha sonra ise polise teslim edildi.

    Yaşanan o anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Darp sırasında hırsızın elinde bulunan poşetten büyük bir bıçak düştüğü de görüldü.

    Bahçelievler’de telefon çalmaya çalışan hırsıza dayak #1

    Bahçelievler’de telefon çalmaya çalışan hırsıza dayak #2

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