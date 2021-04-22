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    Bakırköy'de cip bina girişine daldı

    Bakırköy'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra 5 katlı binanın girişine düştü.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 10:08
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 10:26
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    Bakırköy'de cip bina girişine daldı

    İstanbul'un Bakırköy ilçesi Zuhuratbaba Caddesi Vankulu Sokak'ta meydana gelen olayda, 72 yaşındaki Adnan Ertekin'in kullandığı cip, park halindeyken harekete geçtiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    Park halindeki otomobile çarpan cip, 5 katlı bir binanın girişine düştü. Sürücü Adnan Ertekin, vatandaşların yardımıyla otomobilden çıktı.

    SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Adnan Ertekin, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Bakırköy'de cip bina girişine daldı VİDEO

    Bakırköy de cip bina girişine daldı #1

    "GİRİŞE HASAR VERDİ"

    Binanın giriş katında oturan Yusuf Özbulat, "Baktım araba uçtu buraya. Uçunca buraya geldim. Ben aldım şoförü oradan. Yaralı değildi. Yaşlıydı ama iyiydi durumu, hastaneye götürdüler. Bizim apartmanın girişine hasar verdi. Ben giriş katta oturuyorum. Benim daireye zarar gelmedi sadece binanın girişine zarar geldi. Nasıl olduğunu bilemiyorum." dedi.

    Bakırköy de cip bina girişine daldı #2

    Bakırköy de cip bina girişine daldı #3

    Bakırköy de cip bina girişine daldı #4

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