Bakırköy'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra 5 katlı binanın girişine düştü.

İstanbul'un Bakırköy ilçesi Zuhuratbaba Caddesi Vankulu Sokak'ta meydana gelen olayda, 72 yaşındaki Adnan Ertekin'in kullandığı cip, park halindeyken harekete geçtiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Park halindeki otomobile çarpan cip, 5 katlı bir binanın girişine düştü. Sürücü Adnan Ertekin, vatandaşların yardımıyla otomobilden çıktı.

SÜRÜCÜ HAFİF YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Adnan Ertekin, tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy'de cip bina girişine daldı VİDEO

"GİRİŞE HASAR VERDİ"

Binanın giriş katında oturan Yusuf Özbulat, "Baktım araba uçtu buraya. Uçunca buraya geldim. Ben aldım şoförü oradan. Yaralı değildi. Yaşlıydı ama iyiydi durumu, hastaneye götürdüler. Bizim apartmanın girişine hasar verdi. Ben giriş katta oturuyorum. Benim daireye zarar gelmedi sadece binanın girişine zarar geldi. Nasıl olduğunu bilemiyorum." dedi.









