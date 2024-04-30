Bolu'da husumetlisini arabayla ezip öldürdü: Cezası belli oldu Aralarında husumet bulunan şahsı 3 yaşındaki torununun gözü önünde aracıyla ezerek öldüren zanlıya, çıkarıldığı mahkemece 16 yıl hapis cezası verildi.

DHA

Bolu'da husumetiler arasında çıkan kavga can aldı...

Merkeze bağlı Sultan köyünde İsmail Çetin ile İrfan Başkalaycı arasında, köy kooperatifinin yönetiminde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla husumet oluştu.

Geçen yıl 21 Ağustos’ta saat 22.30 sıralarında İsmail Çetin, elinde bıçakla köy yolunda eşi ve akrabasıyla pazardan dönen İrfan Başkalaycı’nın kullandığı minibüsün önünü kesti.

Torununun gözü önünde öldürüldü

Çıkan kavganın ardından Başkalaycı, binip hareket ettirdiği aracıyla Çetin’e çarpıp üstünden geçti. 3 yaşındaki torununun gözü önünde başı aracın lastiğinin altında kalan Çetin, yaşamını yitirdi.

Tutuklandı

Olay yerinden ayrılan Başkalaycı, Saraycık köyü mevkiinde jandarma ekipleri tarafından yakalanıp, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı

İrfan Başkalaycı hakkında, Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Tutuklu Başkalaycı, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya taraf yakınları ve avukatları da katıldı. İsmail Çetin ailesinin avukatı, ‘Canavarca hisle öldürme’ suçundan sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

Ceza indirimi talep edildi

İrfan Başkalaycı’nın avukatı ise müvekkilinin 71 yaşında, şeker ve tansiyon hastası olduğunu, ölenin bıçakla saldırması sonucu müvekkilinin korku ve heyecanla olayı gerçekleştirdiğini, bu sebeple sanığa meşru müdafaa kapsamında ceza verilmesini istedi.

16 yıl hapis cezası

Mahkeme heyeti, olayın haksız tahrik altında işlendiğine karar vererek Başkalaycı’ya 16 yıl hapis cezası verdi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)