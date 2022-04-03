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    Balıkesir'de ailesini kurşuna dizen şahıs, eşi ve oğlunu öldürdü

    Susurluk ilçesinde uyuşturucu madde kullanan şahıs, bu etkiyle tartıştığı eşini kurşunlarken, kendisine engel olmak isteyen çocuklarını da vurdu. Olayda anne ve küçük oğlu kurtarılamadı.
    • DHA
    • 03.04.2022 - 09:02
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 09:33
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    Balıkesir'de ailesini kurşuna dizen şahıs, eşi ve oğlunu öldürdü

    Balıkesir'in Susurluk ilçesi'nde kan donduran olay yaşandı.

    Günaydın Mahallesi'nde uyuşturucu etkisinde olduğu bilinen Fatih Akça, eşi Bile Akça ile tartışmaya başladı.

    Tartışmanın giderek alevlendiği olayda, eline pompalı tüfeği geçiren Fatih Akça, kurşun yağdırmaya başladı.

    EŞİ VE ÇOCUKLARINI KURŞUNA DİZDİ

    Önce eşi Bilge Akça'yı hedef alan saldırgan koca, ardından ise kendisine engel olmaya çalışan kızı Elçin Akça ve oğlu Muhammer Tahir Akça'ya ateş etti.

    Silah seslerini duyan çocuklarından Ayaz Akça evden kaçarken, Fatih Akça'nın tüfeğinden çıkan saçmalardan biri Bilge Akça'nın göğsüne, biri Elçin Akça'nın koluna, biri de en küçük çocukları Muhammet Tahir Akça'nın göğsüne isabet etti. Duvardan seken saçmalardan biri de Fatih Akça'nın bacağına isabet etti.

    Balıkesir de ailesini kurşuna dizen şahıs, eşi ve oğlunu öldürdü #1

    ANNE VE KÜÇÜK OĞLU KURTARILAMADI

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bilge Akça ve en küçük çocukları Muhammet Tahir Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kolundan yaralanan Elçin Akça'nın ise Susurluk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    KATİL ZANLISI TEDAVİ ALTINDA

    Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Fatih Akça ise tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

    Balıkesir de ailesini kurşuna dizen şahıs, eşi ve oğlunu öldürdü #2


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