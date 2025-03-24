Balıkesir'de AK Parti binasına taşlı saldırı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bulunan AK Parti İlçe Başkanlığı binası, saldırganların hedefi oldu.

Akşam saatlerinde kimliği belirsiz bir şüpheli, binaya taşlı saldırı gerçekleştirdi.

Şüphelinin düzenlediği saldırıda binanın camları kırılırken, kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Çevredekilerin bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Polisler, taşı attıktan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

"DEMOKRASİ VE SİYASET YAPMA ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE TEHDİT"

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

Burhaniye İlçe Başkanlığımıza yönelik yapılan bu saldırı, yalnızca teşkilatımıza değil, demokrasimize ve siyaset yapma özgürlüğüne de bir tehdittir. Şiddetin hiçbir türlüsünü kabul etmiyoruz. Siyasetin fikirler, projeler ve hizmetler üzerinden yapılması gerekiyor. Korku ve baskı ortamı oluşturulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Burhaniye'de AK Parti'ye gönül vermiş tüm dava arkadaşlarımızla birlikte, milletimize hizmet yolunda daha güçlü ve kararlı adımlarla yürümeye devam edeceğiz.