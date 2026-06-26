Gazeteci İsmail Saymaz'dan, Ramazan orucu için "perhiz" nitelemesi

Gazeteci İsmail Saymaz, katıldığı Halk TV canlı yayınında, Özgür Özel'in cemevindeki siyasi açıklamalarını değerlendirdi.

Özgür Özel'in cemevi ziyaretindeki açıklamalarına değinen Saymaz, "Bir eleştirim var, siyasal konulara girmese iyi olurdu" dedi.

Cemevinin bir ibadet yeri olduğunu söyleyen İsmail Saymaz, CHP iç gündemine dair atılan sloganları doğru bulmadığını dile getirdi.

"SÜNNİLERİNKİ GİBİ PERHİZ ANLAMINDA BİR ORUÇ DEĞİL"

Cemevinde yapılan etkinliğin Muharrem ayı vesilesiyle yapıldığını belirten Saymaz, bunu bir yas ayı olduğunu, on günlük bir oruç tutulduğunu ve bu tutulan orucun da yas süreci ile ilişkili olduğunu belirtti

İsmail Saymaz programın bu bölümünde kamuoyundan çok tepki çeken bir nitelemede bulundu. Saymaz Alevilerin tuttuğu 10 günlük orucun yas orucu olduğuna vurgu yaparken, Ramazan ayında tutulan 30 günlük oruca vurgu yaptı ve "Sünnilerdeki gibi perhiz anlamında bir oruç değil, bu yas orucu" dedi.

İsmail Saymaz'ın "perhiz" nitelemesine diğer konuk gazeteci İbrahim Kahveci'den de bir itiraz gelmedi.

Saymaz'ın yaptığı bu niteleme videonun dolaşıma girmesiyle birlikte tepkilerin odağına oturdu.

TEPKİ GELİNCE "ÇARPITMA VE HAKSIZLIKLA KARŞI KARŞIYAYIM" DEDİ

İsmail Saymaz videodaki ifadelerine gelen tepkilerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Açıklamasında yanlış anlaşıldığını ve sözlerinin çarpıtıldığını dile getiren Saymaz, "Muharrem orucunun (yas) Ramazan orucundan farkını anlatmak için “perhiz” dedim. Perhizi diyet/rejim anlamında kullanmadım. Perhiz, sözlükte “sıhhi veya dini gerekçelerle yiyecek ve içeceklerden uzak durma” anlamına geliyor." dedi.

Saymaz'ın açıklama paylaşımına da tepkiler gelmeye devam ediyor.

Kullanıcılar Saymaz'ın "perhiz" nitelemesini kasıtlı olarak seçtiği yönünde yorumlarını sürdürüyor.