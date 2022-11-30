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    Balıkesir'de arazisinden geçen yolu istimlak bedeli ödenmedi diye kapattı

    İstimlak bedeli ödenmediği gerekçesiyle arazisinden geçen yolun ortasına zeytin ağaçları diken vatandaşa, mahalleli isyan etti.
    • 30.11.2022 - 14:14
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 15:06
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    Balıkesir'de arazisinden geçen yolu istimlak bedeli ödenmedi diye kapattı

    Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

    Bahçelievler Mahallesi'ni Edremit ilçesi ile Çoruk Mahallesi'ne bağlayan yol, arazi sahibi bir vatandaş tarafından istimlak bedeli ödenmediği gerekçesiyle kapatıldı.

    Yolu ağaç kütükleri ile kapatan vatandaş, bozduğu yolun ortasına da zeytin ağaçları dikti.

    Yoldan geçemeyen vatandaşlar mağdur oldu

    Yolun kapanmasıyla özellikle Bahçelievler ve Geriş Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar mağdur olduklarını ifade ederken, yola giren araç sahipleri engeli görünce geri dönmek zorunda kaldı.

    Bölge sakinlerinin mağdur olduğunu söyleyen Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Efrahim Başa, soruna çözüm bulunmasını istedi.

    Balıkesir de arazisinden geçen yolu istimlak bedeli ödenmedi diye kapattı #1

    Yol tarla sahibi tarafından 3'üncü kez kapatıldı

    Sorunun çözümü için girişimde bulunduklarını anlatan Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Efrahim Başa:

    "Daha evvelden burada belediye tarafından geçici olarak açılan yol, zamanla tarla sahibi tarafından kapatıldı. Bu ikinci, üçüncü kapatılışı. Buna bir çözüm bulunması için yetkililerle de görüştük. Herhalde çözüme ulaştıracaklar. Ama şu anda yapacak bir şeyleri olmadığını, istimlak edeceklerini söylediler. Bizim mahalle ve Geriş Mahallesi'nin özellikle çok kullandığı bir yol burası. Vatandaşlar, eğer bu 300 metrelik yolu kullanamazsa 3 kilometre yol dolaşıyor tarlasına, bağına, bahçesine gidebilmek için.

    Balıkesir de arazisinden geçen yolu istimlak bedeli ödenmedi diye kapattı #2

    "Bu yolu yüzlerce insan kullanıyor"

    Bizim mahalleden Edremit’e gidebilmek için önce buradan çıkıyoruz. Ören yolundan Burhaniye’nin içinden yeniden geri dönüyoruz. Ondan sonra ulaşıyoruz Edremit yoluna. Tabii yetkililerin buna çözüm bulmalarını temenni ediyoruz. Bu yolu yüzlerce insan kullanıyor. Herkes de mağdur oluyor. Burada bir de odun deposu gibi bir şey var. Yol yarısından kapanmış. Buraya gelip arabalar ile geri dönmek zorunda kalıyorlar. Yetkililerden çözüm bekliyoruz." dedi.

    Balıkesir de arazisinden geçen yolu istimlak bedeli ödenmedi diye kapattı #3

    Balıkesir de arazisinden geçen yolu istimlak bedeli ödenmedi diye kapattı #4

    Balıkesir de arazisinden geçen yolu istimlak bedeli ödenmedi diye kapattı #5


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