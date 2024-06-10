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Türkiye'nin büyüyen sorunlarından biri de sokak köpekleri...

Başıboş köpekler nedeniyle bugüne kadar onlarca vatandaşımız can verdi, yüzlercesi ölümden döndü.

Çocuklar sokaklarda rahat oynayamaz, vatandaşlar sokakta yürüyemez duruma geldi.

6 başıboş köpek kadına saldırdı

Bir korkunç görüntü de Balıkesir'de kameraya yansıdı.

ilçesi Yenisığırcı Mahallesi'nde 6 başıboş köpek bir kadına saldırdı.

Isırılan kadının çığlıkları sokağı inletirken bir vatandaş çığlıkları duyup kadına yardıma koştu.