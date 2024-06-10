ensonhaber.com
Türkiye'nin büyüyen sorunlarından biri de sokak köpekleri...
Başıboş köpekler nedeniyle bugüne kadar onlarca vatandaşımız can verdi, yüzlercesi ölümden döndü.
Çocuklar sokaklarda rahat oynayamaz, vatandaşlar sokakta yürüyemez duruma geldi.
6 başıboş köpek kadına saldırdı
Bir korkunç görüntü de Balıkesir'de kameraya yansıdı.
Bandırma ilçesi Yenisığırcı Mahallesi'nde 6 başıboş köpek bir kadına saldırdı.
Isırılan kadının çığlıkları sokağı inletirken bir vatandaş çığlıkları duyup kadına yardıma koştu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış