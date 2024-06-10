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Balıkesir'de başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kadının çığlıkları sokağı inletti

Balıkesir'de başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan kadının çığlıkları sokağı inletti Balıkesir'de 6 başıboş köpek bir kadına saldırdı. Kadının çığlıkları sokağı inletirken bir vatandaş çığlıkları duyup kadına yardım etti.