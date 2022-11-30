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    Balıkesir'de mahalleye kuduz karantinası

    Bandırma'da hayvanların şüpheli ölümleri üzerine Levent Mahallesi karantinaya alındı.
    • 30.11.2022 - 15:29
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 15:35
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    Balıkesir'de mahalleye kuduz karantinası

    Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan bir mahalle kuduz nedeni ile karantinaya alındı.

    Belediye tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Levent Mahallesi'nde kuduz şüphesiyle güvenlik önlemler alındı.

    Hayvanların ölümü araştırılıyor

    Şüpheli bir şekilde ölümü gerçekleşen sokak hayvanı nedeniyle bölgeyi karantinaya alan Bandırma Belediyesi'nin sosyal medyadan yayınladığı açıklamada: "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunun 2022/02 kararı gereğince Levent Mahallesi'nde şüpheli bir şekilde ölümü gerçekleşen sokak hayvanı nedeniyle söz konusu alan "Kuduz Şüpheli Bölge" olarak ilan edildi. Kesin sonuçlar çıkıncaya kadar karantinanın devam edeceği bildirildi. Karantina süreci boyunca sahipli köpeklerin herhangi bir araç dışında bölgede dolaştırılmaması gerektiğine değinilirken, "Temas tespit çalışmaları için görevlendirilen personeller tarafından gerçekleşmektedir. Vatandaşlarımızın resmi kurumlar aracılığıyla yapılan uyarıları dikkate almalarını rica ederiz" şeklinde uyarıda bulunuldu.

    Balıkesir de mahalleye kuduz karantinası #1


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