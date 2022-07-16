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    Balıkesir’de çocuklara din eğitimi vermesi için tutulan kişi, tacizci çıktı

    Mahalleli tarafından Kur'an eğitimi vermesi için tutulan şahıs, kursa gelen 2 kız çocuğuna elle tacizde bulundu. Tacizci tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 16.07.2022 - 15:17
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    Balıkesir’de çocuklara din eğitimi vermesi için tutulan kişi, tacizci çıktı

    Balıkesir’in Dursunbey ilçesinin kırsal Ericek Mahallesi'nde bir kız çocuğu camide açılan Kur’an kursunda eğitim veren B.Ç.'nin kendisine elle cinsel tacizde bulunduğunu ailesine anlattı.

    Bunun üzerine ailesi B.Ç. hakkında Dursunbey Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

    Tutuklandı

    Savcılık soruşturmasında bir kız çocuğunun daha cinsel tacize maruz kaldığı belirlendi.

    Çocukların pedagog eşliğinde ifadelerine başvurulurken, B.Ç. jandarma tarafından gözaltına alındı.

    DHA'nın haberine göre jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. tutuklanıp, Kepsut Cezavi'ne gönderildi.

    Çocuklara din eğitimi vermesi için tutuldu

    B.Ç.'nin Diyanet İşleri görevlisi olmadığı, kırsal mahallede yaşayanlar tarafından özel olarak tutulup, çocuklara din eğitimi vermesi için ilçe dışından getirildiği öğrenildi.


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