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    Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 16 şüpheli hakkında yakalama kararı

    FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • AA
    • 05.04.2021 - 08:58
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    Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 16 şüpheli hakkında yakalama kararı

    Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1'i aktif görevde astsubay, 2'si istifa etmiş asker ve 13'ü kapatılan askeri okul öğrencisi olan 16 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.

    5 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde şüphelilerin Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Gönen ve Susurluk'taki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlerdi.

    Operasyonlarda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

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