BİM'den Anneler Günü'ne özel fırsat: Kapıda kuyruk olacak BİM, Anneler Günü'ne özel harika fırsatlarla dolu yeni kataloğunu yayınladı! 7 Mayıs 2024 tarihinde geçerli olacak bu indirimi duyan, poşetini alıp kuyruğa girecek. İşte BİM 7 Mayıs indirim kataloğu…

ensonhaber.com

BİM, 7 Mayıs itibarıyla indirimleriyle göz kamaştırmaya devam ediyor!

BİM 7 Mayıs Aktüel kataloğunda, temizlik ürünleri ve Anneler Günü'ne özel birçok üründe yüksek indirimler sunuyor.

Bu Salı, BİM mağazalarında alışveriş yapacaklar için kaçırılmayacak fırsatlar hazırlanıyor.

Bebek bezi, toz deterjan, dev rulo kağıt havlu, tuvalet kağıdı, konsantre yumuşatıcı, şarjlı diş fırçası, temizlik bezi ve daha pek çok indirimli ürün, raflarda yerini almaya hazırlanıyor.

Hem temizlik ürünlerinde hem de Anneler Günü için özel hazırlanan hediyeliklerde raflar dolup taşacak.

İşte BİM 7 Mayıs indirim kataloğu...