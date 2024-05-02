ABD'de adamı pitbullların elinden polis aldı: Tek tek vurdular Philadelphia kentinde sokakta yürürken pitbull köpeklerinin saldırısına uğrayan adamı polisler kurtardı. Polisler, köpekleri tek tek vurarak adamı ölmekten kurtardı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla anbean kayıt altına alındı.

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ensonhaber.com

Köpek sorunu tüm Türkiye'de olduğu gibi dünyada da insanların canını tehlikeye atmakta.

İnsanların ölümüne ve yaralanmalarına sebep olan olaylara her gün bir yenisi ekleniyor.

Görüntüler ABD'den

Bu kez dehşete düşüren görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri..

Pitbullar etrafını sardı

Philadelphia kentinde sokakta yürüyen bir kişinin etrafı bir anda pitbull cinsi köpekler tarafından sarıldı.

Bağırarak yardım isteyen kişiye etrafını saran köpekler saldırdı.

Polisler yetişti

Köpeklerin yere yatırdığı adam, çaresizlik içinde çırpınarak kurtulmaya çalışırken olay yerine polisler geldi.

Köpekleri tek tek vurdu

Pitbulların saldırısına uğrayanı adamı, polis köpekleri tek tek vurarak kurtardı.

O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.