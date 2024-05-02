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Köpek sorunu tüm Türkiye'de olduğu gibi dünyada da insanların canını tehlikeye atmakta.
İnsanların ölümüne ve yaralanmalarına sebep olan olaylara her gün bir yenisi ekleniyor.
Görüntüler ABD'den
Bu kez dehşete düşüren görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri..
Pitbullar etrafını sardı
Philadelphia kentinde sokakta yürüyen bir kişinin etrafı bir anda pitbull cinsi köpekler tarafından sarıldı.
Bağırarak yardım isteyen kişiye etrafını saran köpekler saldırdı.
Polisler yetişti
Köpeklerin yere yatırdığı adam, çaresizlik içinde çırpınarak kurtulmaya çalışırken olay yerine polisler geldi.
Köpekleri tek tek vurdu
Pitbulların saldırısına uğrayanı adamı, polis köpekleri tek tek vurarak kurtardı.
O anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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