Balıkesir'de kontrolden çıkan araba kaldırımdaki yayalara çarptı

İki aracın çarpıştığı kazada çarpmanın etkisiyle yola savrulan araba, kaldırımda bulunan aralarında çocukların da olduğu 6 kişiyi yaraladı.

Balıkesir’in Altıeylül İlçesindeki Beyoğlu Caddesi'nde B.Ö’nün kullandığı araç karşı şeritten sola dönmek isteyen A.A hakimiyetindeki araçla çarpıştı.

B.Ö’nün kullandığı araç çarpmanın etkisiyle kaldırımda bulunan A.İ, A.A ve N.C isimli çocuklara çarparak yaralanmalarına neden oldu.

6 kişi hafif yaralandı

Araç sürücüsünde herhangi bir yaralanma olmazken diğer şahıslar A.İ ve A.A hafif şekilde, N.C isimli şahıs ise ayağının üzerinden araç geçme suretiyle yaralandı.

Sağlık ekipleri müdahale etti

Olayda yaralananlara sağlık ekipleri müdahale ederken, yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.