Balıkesir'de limana bağlı tekne sulara gömüldü! Sahibi bakmakla yetindi... Bandırma'da limana bağlı olan bir tekne, sahibinin çaresiz bakışları arasında sulara gömüldü. O anlar ise kameraya yansıdı.

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İHA

Marmara Denizi'nde olumsuz hava şartları, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Özellikle deniz ulaşımını olumsuz etkileyen hava şartları nedeniyle Bandırma'da bir tekne battı. Tekne, sahibinin ve çevredeki vatandaşların tüm çabalarına rağmen su yüzeyinde tutulamadı.

Vatandaşlar teknenin su aldığını fark edince, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Tüm çabalara rağmen tekne batmaktan kurtarılamadı

Kıyıdan yaklaşık 10 metre açıkta bağlı olan tekne, çevredekilerin yardımıyla kıyıya çekildi.

Tekne, halatlarla su yüzeyinde tutulmaya çalışıldı ancak tüm uğraşlara rağmen hızla su almaya devam etti.

İtfaiye çok geçmeden olay yerine gelse de tekne, sahibinin ve çevredekilerin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak suya gömüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)