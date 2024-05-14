Balıkesir'de motosikletli kuryeyi hayattan koparan bıçaklı saldırı anı kamerada Balıkesir'de bir zincir restoranda motosikletli kurye olarak çalışan üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Ata Emre Akman, önünü kesen 17 yaşındaki E.Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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DHA

Balıkesir'de 20 yaşındaki genç üniversite öğrencisi, vahşice katledildi..

11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana gelen olayda, bir zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından bilinmeyen bir nedenle önü kesildi.

Defalarca bıçakladı

E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akman kanlar içinde kalırken E.Ö. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Akman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Ata Emre Akman'ın cansız bedeni, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Saldırgan tutuklandı

Çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö., gözaltına alındı. Kasten yaralama ve tehditten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi.

E.Ö., çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Bu arada soruşturma sürerken olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yakındaki bir okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Akman'ın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle motosikletinin üzerine düşmesi görülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)