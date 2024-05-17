Balıkesir'de motosikletli kuryeyi öldüren şahsın ifadesi ortaya çıktı: Beni tersledi, öldürdüm Zincir restoranda moto kurye olarak çalışan üniversite öğrencisini defalarca bıçaklayarak öldüren zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken verdiği ifadede "Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" diyerek kendini savundu.

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DHA

Balıkesir'de moto kuryeyi katleden zanlının ifadesi ortaya çıktı.

11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesildi.

E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akman, kanlar içinde kalırken E.Ö. kaçtı.

Hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Akman'ın öldüğü belirlendi.

Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akman'ın cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Saldırgan tutuklandı

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö. gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi.

E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.

Olay anı kameralara yansıdı

Öte yandan olay, yakındaki bir okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Akman'ın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle motosikletinin üzerine düştüğü görüldü.

Ayrıca olaydan 1 hafta önce Akman'ın ailesiyle gittiği tatilde ve kız arkadaşıyla olan görüntüleri de ortaya çıktı.

"Beni tersledi, bıçakladım"

Tutuklanan E.Ö.'nün ifadesinde, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan Dönmez'i nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım." dediği öğrenildi.

E.Ö.'nün iddiasına karşın, Ata Emre Akman'ın aynı binaya ancak başka bir daireye sipariş getirdiği, E.Ö. veya yakınlarıyla tanışıklığının olmadığı ortaya çıktı.

E.Ö.'nün babası O.Ö.'nün ise ifadesinde, "Sarhoştum. O gün uyuyakaldım. Olayla ilgim yok." dediği öğrenildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)