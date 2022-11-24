Nakit para taşımakta olan banka aracı ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaralandı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, saat 13.00 sıralarında, resmi bir bankanın para nakil aracıyla ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı otomobil çarpıştı.

Kazanın, yoğun yağış sırasında meydana geldiği öne sürüldü.

Araçlarda ciddi hasar oluştu

İHA’nın haberine göre; otomobil sürücüsü yaralanırken, her iki araçta da ciddi maddi hasar oluştu.

Yaralanan sürücü, olay yerine gelen acil yardım ambulansı ile Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir’de, para nakil aracı ile otomobil çarpıştı VİDEO

