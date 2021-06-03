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    Balıkesir'de seyir halindeki otomobil yandı

    Seyir halindeki otomobil yanarken, itfaiyenin tüm çabalarına rağmen araç kullanılamaz hale geldi.
    • İHA
    • 03.06.2021 - 09:00
    • Güncelleme : 03.06.2021 - 09:18
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    Balıkesir'de seyir halindeki otomobil yandı

    İzmir-İstanbul Otoyolu üzerinde, Enes Karaoğlu yönetimindeki 10 ANL 84 plakalı otomobil, Susurluk Karapürçek mevkisinde seyir halindeyken yanmaya başladı.

    ARAÇ KULLANILAMAZ HALDE

    Susurluk Karapürçek bölgesinde olan araç yangınına, İtfaiye ekipleri müdahale etti.

    İtfaiyenin tüm çalışmalarına rağmen araç tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

    Balıkesir de seyir halindeki otomobil yandı #1

    SÜRÜCÜ VE AİLESİ ZARAR GÖRMEDİ

    Sürücü ve ailesi araçtan zarar görmeden çıkarıldı.

    Jandarma ekiplerinin, seyir halinde yanan otomobil için soruşturmaya devam ettiği öğrenildi.

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    Balıkesir de seyir halindeki otomobil yandı #3

    Balıkesir de seyir halindeki otomobil yandı #4

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