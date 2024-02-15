Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki bir zeytinyağı fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Enis Kocaman (42) idaresindeki servis minibüsü Çanakkale ile İzmir'i birbirine bağlayan E-87 kara yolunda Ayvalık sapağına girmek isterken Abdullah Aytulum idaresindeki tır ile çarpıştı.
Kazada sürücü Enis Kocaman (42) ile Derya Küçük (24), Şafak Akbulut (27), Yasemin Açıkalınlı (32), Nilüfer Rüzgar (49), Sezai Aydoğan (37), Semanur Aktan (33), Gülay Mehder (40) ve Selcen Arıkan (40) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
3 yaralının durumu ağır
Yaralılar sağlık ekiplerince Ayvalık, Burhaniye ve Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kocaman, Küçük ve Akbulut'un durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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