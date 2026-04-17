Fenerbahçe - Rizespor: CANLI SKOR

90' Ve maç bitti...

90+8 Gol... Fenerbahçe 2-2 Rizespor (Modibo Sagnan)

90' KAÇTI! Rizespor'da serbest vuruş sonrası direkt olarak içeriye gönderilen topta Rizesporlu futbolcular vurdu ancak Fenerbahçe savunması izin vermedi. Hakem pozisyonun devamında faul kararı verdi.

86' Gol... Fenerbahçe 2-1 Rizespor (Kerem Aktürkoğlu)

83' Levent Mercan'ın köşe vuruşunda ön direkte vurduğu top yan ağlarda kaldı.

80' Gol... Fenerbahçe 1-1 Rizespor (Anderson Talisca-Penaltı)

78' Hakem Adnan Deniz Kayatepe, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.

76' Pozisyon VAR tarafından inceleniyor.

75' ORTALIK KARIŞTI! İsmail Yüksek'in kaleye yakın noktadan vurduğu şut doğrudan auta gitti. Hakem Adnan Deniz önceki pozisyon için Rizespor lehine faul düdüğü çaldı. Fenerbahçeli futbolcular Taylan Antalyalı'nın Talisca'ya yaptığı hareket için ise penaltı bekliyor.

73' Samet Akaydın, Talisca'ya yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

69' Talisca'nın serbest vuruştan direkt kaleye gönderdiği şutu Fofana kornere çeldi.

66' Rizespor'da Olawoyin'in yerden kalkmaması sonucu maç gerildi.

65' Mithat'ın sağ kanattan açtığı orta kimsenin müdahale edemeyeceği bir noktaya gitti.

63' Rizespor, Fenerbahçe yarı alanında baskı yaparak kaybettiği topları hızlı bir şekilde geri kazanıyor.

61' Ceza alanı içindeki itişmeler sonrasında Samet Akaydın sarı kart gördü.

57' Sağ kanattaki ikili mücadele sonrasında Rizespor korner kazandı, Fenerbahçeli futbolcular aut olduğu yönünde itirazda bulunuyor.

55' Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği birden; Dorgeles Nene yerine Musaba ve Archie Brown yerine Levent Mercan oyuna dahil oldu.

52' Kerem orta alandan topla birlikte çıkmak istedi ancak Rizespor savunması araya girerek topu uzaklaştırdı.

51' Fenerbahçe, Nene ile hızlı çıkmak istedi ancak Rizespor savunması buna izin vermedi.

50' Çağlar'ın köşe gönderine yakın bir noktada Mithat'a yaptığı faul sonrasında Rizespor serbest vuruş kazandı.

49' Talisca, Cherif'in koşu yoluna doğru ceza sahası içerisine ara pası gönderdi ancak top hızlı kaldı.

47' Gol... Fenerbahçe 0-1 Rizespor (Ali Sowe)

47' İkinci yarının başında sol kanattan yerden içeriye çevirilen pasta Ali Sowe dokunarak topu ağlara gönderdi.

45' İkinci devre başladı...

45' İlk devre sona erdi.

45' İlk yarının sonuna 3 dakika uzatma ilave edildi.

44' Talisca'nın Ali Sowe yaptığı müdahale sonrasında hakem Adnan Deniz faul kararı verdi. Rizesporlu futbolcular kart için itirazda bulunuyor.

42' Kerem ceza sahası içinde çaprazdan çok sert bir şut denedi kaleci Fofana geçit vermedi!

40' Casper Hoejer, Nene'ye yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü.

38' Augusto, hakem Adnan Deniz'e yaptığı yoğun itiraz sonrası sarı kart görerek sonraki maçta cezalı duruma düştü.

36' Taylan Antalyalı, Talisca'ya yaptığı müdahale sonrası sarı kart görerek bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

34' Nene ve Semedo yerde kaldı, Fenerbahçe serbest vuruş kazandı.

31' Cherif'in yerden arka direğe çevirdiği topta Mithat, Kerem'den önce topa dokunarak kornere gönderdi.

27' Guendouzi'nin yerden içeriye çevirdiği topta Rizespor savunması topu uzaklaştırmak isterken top Talisca'ya gitti onun şutu ise doğrudan auta çıktı.

25' Semedo kalecisi Ederson'a geri pas atmak istedi ancak top riskli bir bölgeye düştü. Ederson direkt olarak taca vurarak uzaklaştırdı.

21' Ali Sowe ve Çağlar'ın hava topu mücadelesinde her iki oyuncu da yerde kaldı hakem faulu Fenerbahçe yaptı dedi.

20' Semedo üst üst paslarla Rizespor ceza alanında pozisyon yaratmak istedi ancak olmadı.

17' Kante'nin ceza sahası dışından çektiği şut isabetli olmadı.

16' Fenerbahçe savunmada pas yaparak Rizespor savunmasında boşluk arıyor.

13' Talisca'nın ceza sahası dışından çektiği şut farklı şekilde auta gitti.

11' Kerem üst üste attığı çalımlar sonrası yerde kaldı hakem Adnan Deniz, Fenerbahçe lehine faul düdüğünü çaldı.

10' Brown'ın sol kanattan açtığı ortada kaleci Fofana, Cherif'ten önce davranarak topu kontrol etti.

9' Ederson'un savunma arkasına gönderdiği kale vuruşunda Kerem topa yetişemedi ve doğrudan kaleci Fofana'nın kucağına gitti.

6' Ali Sowe, sağ kanattan ortaya kafa vuruşu yaptı ancak isabetli bir vuruş olmadı.

5' Rizespor, Mithat ile hızlı çıkmak istedi ancak top taca çıktı.

4' İkili mücadelede Nene yerde kaldı. Hakem ilk anda oyunu devam ettirse de, Nene’nin yerden kalkamaması üzerine maçı durdurarak oyuncunun yanına gitti.

3' Guendouzi’nin ortasında Rizespor savunması topu uzaklaştırmak istedi ancak Fenerbahçe topu yeniden kazandı, gelen şut ise cılız kaldı.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Rizespor'u ağırlıyor...

Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikada Bersan Duran ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapıyor.

Mücadelenin VAR koltuğunda Davut Dakul Çelik oturuyor.

İLK 11'LER AÇIKLANDI

Ve karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Fenerbahçe: Ederson, Brown, Çağlar, Skriniar, Semedo, Kante, Guendouzi, Kerem, Nene, Talisca, Cherif.

Rizespor: Fofana, Mithat, Mocsi, Samet, Hojer, Taylan, Augusto, Olawoyin, Laçi, Mihaila, Ali Sowe.

LİDER G.SARAY'IN 2 PUAN GERİSİNDE

Ligde son 3 maçını kazanan teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi.

Zirvede yer alan Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bulunan sarı-lacivertli ekip, kazanması halinde maç fazlasıyla liderlik koltuğunu oturacak.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazanmıştı.

2 EKSİK VAR

Fenerbahçe, karşılaşmaya 2 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Marco Asensio ile henüz hazır olmayan Edson Alvarez, maçta forma giyemeyecek.