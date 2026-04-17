Borsa İstanbul’da Hürmüz Boğazı etkisi: BIST 100 rekor kırdı

BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,72 değer kazanarak 14.587,93 puandan tamamladı.

Endeks, bu kapanışla hem günlük hem de haftalık bazda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, gün içinde gördüğü 14.601,12 puanla rekorunu da yeniledi.

Önceki kapanışa göre 386,88 puan artış kaydeden endekste, toplam işlem hacmi 287,5 milyar lira oldu.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSİ LİDER

Bankacılık hisseleri yükselişte öncü rol oynadı. Bankacılık endeksi yüzde 5,63, holding endeksi ise yüzde 3,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık olurken, kimya, petrol ve plastik sektörü yüzde 2,05 düşüşle günü tek kayıpla tamamlayan sektör oldu.

HÜRMÜZ HABERİ ATEŞLEDİ

Küresel piyasalarda ise risk iştahı arttı. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı ticari gemilere açacağı yönündeki açıklamaları, enerji arzına ilişkin endişeleri azaltarak piyasalara pozitif yansıdı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Lübnan’daki ateşkes süresince boğazın açık kalacağını bildirdi.

Yurt içinde de artan risk iştahının etkisiyle Borsa İstanbul’da yükseliş ivmesi güç kazandı.

Analistler, önümüzdeki hafta veri gündeminin yoğun olacağını belirterek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısının yakından takip edileceğini ifade etti.

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, BIST 100 endeksinde 14.700 ve 14.800 seviyeleri direnç, 14.500 ve 14.400 puan seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.