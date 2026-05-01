Balıkesir'de yelkenli tekneye narkotik operasyonu: 5 tutuklama

Uyuşturucuyla mücadele emniyet güçleri sınır tanımıyor.

Vatandaşın güvenlik ve huzurunu sağlamak adına çalışan ekipler, karada olduğu gibi denizde de çalışmalarını sürdürüyor.

YELKENLİDE UYUŞTURUCU TESPİT EDİLDİ

Son olarak Balıkesir'de İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince projeli çalışma yürütüldü.

Bu çerçevede Ayvalık'ın Altınova Mahallesi açıklarında bir yelkenlide uyuşturucu madde bulunduğu belirlendi.

158 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin de katılımıyla söz konusu tekneye operasyon düzenlendi.

Teknedeki aramada 158 kilo 664 gram skunk/esrar ele geçirildi.

YAKALANAN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları İzmir Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.