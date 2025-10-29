Balıkesir'de yolun karşısına geçerken otomobil çarptı: 21 yaşında feci şekilde can verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde dehşet veren kaza...

İzmir-Çanakkale karayolunun Zeytinli Akıllı Kavşağı'nda yakınlarında 21 yaşındaki Hasta ve Yaşlı Bakım Teknikeri Özlem Korkmaz, kavşaktan geçerken hızla gelen bir otomobilin altında kaldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Genç kız olay yerinde feci şekilde can verdi.

Aracın sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Zeytinli Karakolu ve Jasat Dedektifleri'nin yaptığı titiz çalışma sonucu araç tespit edilirken, sürücü de kısa sürede yakaladı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

M.Y. isimli sürücü, sorgusunun ardından Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilerek tutuklandı.

Genç sağlık teknisyeninin ölümü ailesi ve yakınları ile ilçede büyük bir üzüntüye neden oldu.