Güney Kıbrıs'taki İngiliz üssüne İHA saldırısı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gece yarısı Akrotiri Üssü'nde yaşanan olayla ilgili çeşitli kaynaklardan bilgi aldıklarını aktardı.

Letymbiotis, "Olayda insansız hava aracı kullanılmış ve sınırlı hasar oluşmuştur. Yetkili makamlar derhal öngörülen güvenlik protokollerini devreye sokmuş ve hem Birleşik Krallık hükümeti hem de İngiliz üslerinin yönetimiyle sürekli koordinasyon halinde durumu yakından takip etmektedirler" ifadesini kullandı.

Milli Güvenlik Kurulu'nun GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ile devamlı istişare halinde olduğuna da işaret eden Letymbiotis, konuyla ilgili daha fazla bilgi edindikçe kamuoyuyla paylaşacaklarını vurguladı.

İNGİLTERE'DEN AÇIKLAMA

Güney Kıbrıs'ta bulunan Akrotiri Üssü'nde gece patlama sesleri duyulmuş, ardından burada konuşlu bazı savaş uçaklarının havalandıkları gözlemlenmişti.

İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada GKRY'de bulunan Akrotiri'deki İngiltere'ye bağlı egemen üs alanın 'şüpheli bir insansız hava aracı saldırısının' hedefi olduğu belirtilerek, "Bölgedeki kuvvet korumamız en üst düzeydedir ve üs, insanlarımızı savunmak için karşılık vermiştir" denilmişti.