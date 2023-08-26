Balıkesir'deki düğünde yemek kavgası: 1 garson öldürüldü
DHA

Balıkesir'de bir kana bulandı.

ilçesindeki otelde gerçekleştirilen yemekli düğünde 3 kişi kendilerine servis yapılmadığı gerekçesiyle tartışmaya başladı.

Garson kardeşleri vurdular

Tartışma giderek büyürken şahıslar, garson kardeşler Serkan Kanat ve Özkan Kanat'ı tabanca ile vurdu.

İki kardeş yaralanırken, ihbar üzerine düğün salonuna polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Özkan Kanat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Tedaviye alınan Serkan Kanat’ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Otelde, düğünde yemek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı #1
Özkan Kanat
Otelde, düğünde yemek kavgası: 1 ölü, 1 yaralı #2
Serkan Kanat