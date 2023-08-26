Balıkesir'deki düğünde yemek kavgası: 1 garson öldürüldü

DHA
Balıkesir'de bir düğün kana bulandı.
Edremit ilçesindeki otelde gerçekleştirilen yemekli düğünde 3 kişi kendilerine servis yapılmadığı gerekçesiyle tartışmaya başladı.
Garson kardeşleri vurdular
Tartışma giderek büyürken şahıslar, garson kardeşler Serkan Kanat ve Özkan Kanat'ı tabanca ile vurdu.
İki kardeş yaralanırken, ihbar üzerine düğün salonuna polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Özkan Kanat, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Tedaviye alınan Serkan Kanat’ın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polis, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.