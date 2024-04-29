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Samsun'da zabıta, dilencinin üzerinde 4 bin 700 TL buldu

Samsun'da zabıta, dilencinin üzerinde 4 bin 700 TL buldu Kentte yapılan denetime takılan dilencilerden biri üzerindeki parayı zabıta aracına saklarken fark edildi, diğerinin zulasından ise 4 bin 700 TL çıktı.