Samsun'da zabıta, dilencinin üzerinde 4 bin 700 TL buldu

Samsun'da zabıt ekipleri, kent genelinde dilencilere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.
Böylelikle ekipler, halkın inanç ve merhamet duygularını sömüren dilencilere izin vermiyor.
Takibe alındılar
Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde, cami ve hastane çevrelerinde dilenen kişileri takibe alan zabıta ekipleri operasyon gerçekleştiriyor.
Ekip arabasına saklamaya çalıştı
Zabıta ekipleri tarafından yapılan son çalışmada, bir dilenci vatandaşlardan topladığı 559 TL parayı ekip arabasına saklamaya çalışırken yakalandı.
Zulası bulundu
Yine aynı gün bir başka dilencinin üzerinden 4 bin 700 TL nakit para çıktı.
Yakalanan dilenciler Büyükşehir Belediyesi Dilenci Toplama Merkezi’ne götürülerek Kabahatler Kanunu’na göre haklarında cezai işlem uygulandı.
Üzerlerinden çıkan paralara ise el konuldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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