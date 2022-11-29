Seyir halindeki yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yeşillik alana devrilen otobüsteki 39 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu otobüsü facianın eşiğinden döndü.

Rize'den Zonguldak'a giden M.E yönetimindeki otobüs, seyir halinde ilerlediği esnada direksiyon kontrolünü kaybetti.

39 yaralı

Yeşillik alana doğru sapan otobüs yan yatarak devrildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İlk müdahalelerin ardından yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı VİDEO



Soruşturma başlatıldı

AA'nın aktarımına göre; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.