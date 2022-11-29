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    Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı

    Seyir halindeki yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yeşillik alana devrilen otobüsteki 39 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 08:30
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 09:08
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    Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı

    Yolcu otobüsü facianın eşiğinden döndü.

    Rize'den Zonguldak'a giden M.E yönetimindeki otobüs, seyir halinde ilerlediği esnada direksiyon kontrolünü kaybetti.

    39 yaralı

    Yeşillik alana doğru sapan otobüs yan yatarak devrildi.

    Kazada ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı.

    Bartın da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı #1

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

    İlk müdahalelerin ardından yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı VİDEO

    Soruşturma başlatıldı

    AA'nın aktarımına göre; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bartın da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı #2

    Bartın da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı #3

    Bartın da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı #4


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