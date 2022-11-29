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- Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı
Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı
Seyir halindeki yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Yeşillik alana devrilen otobüsteki 39 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Haber Merkezi
- 29.11.2022 - 08:30
- Güncelleme : 29.11.2022 - 09:08
Yolcu otobüsü facianın eşiğinden döndü.
Rize'den Zonguldak'a giden M.E yönetimindeki otobüs, seyir halinde ilerlediği esnada direksiyon kontrolünü kaybetti.
39 yaralı
Yeşillik alana doğru sapan otobüs yan yatarak devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 39 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İlk müdahalelerin ardından yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bartın'da yolcu otobüsü devrildi: 39 yaralı VİDEO
Soruşturma başlatıldı
AA'nın aktarımına göre; kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.