Bartın Gölderesi Şelalesi’nde ilkbahar güzelliği

Bartın'ın Kurucaşile ilçesine 22 kilometre uzaklıkta ormanın içinde bulunan Gölderesi Şelalesi, doğa tutkunlarının ilgisini çekiyor.

İlkbahar ile yemyeşil görüntüye bürünen şelalenin doğal hali, herkesi hayran bırakıyor.

Bölgede 15 kilometrelik dere boyunca irili ufaklı 3 şelale bulunurken Gölderesi Şelalesi, son dönemde doğa tutkunlarının da gözde rotalarından oldu.

MANZARANIN KEYFİNİ YAŞADILAR

Foto safari için yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan şelaleye gelen doğa tutkunları; kestane, gürgen ve ardıç ağaçlarının arasında yürüyüş yapmanın keyfini çıkarıyor.

Bartın Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, ilkbaharda farklı renklere bürünen şelaleye giderek manzaranın keyfini yaşadı.

Ayrıca şelale ve etrafındaki eşsiz orman örtüsünün ilkbahardaki eşsiz manzarası, drone ile görüntülendi.